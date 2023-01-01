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1 час назад

Алсу объяснила, как избавилась от пристрастия к фастфуду

Ирина Лебедева

Алсу рассказала о собственных секретах красоты и молодости. 39-летней певице есть чем похвастаться. У нее отличная фигура и молодое, свежее лицо. По мнению самой звезды, успех в победе над возрастом складывается из трех основных частей, - сообщает АИФ.

Алсу объяснила, как избавилась от пристрастия к фастфуду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое – это генетика.

«Мои родители до сих пор в превосходной форме», - говорит исполнительница.

Второе – забота о своем теле.

«Я много работаю над собой: посещаю косметологов, занимаюсь спортом».

Третье – полный отказ от вредной еды.

«Я люблю вкусно поесть, но, к счастью, достаточно медленно поправляюсь. А с годами организм сам отказался от вредной еды, которую раньше я очень любила, — от чипсов, блюд в кляре, салатов с бальзамическим уксусом», — призналась Алсу.

Сейчас, как отметила певица, ей даже нет необходимости выбирать между, к примеру, жареным картофелем и рыбой на гриле. Ей понятно, что после употребления рыбы организм будет чувствовать себя легко и комфортно.

Кстати, Алсу занимается не только творчеством — она нашла себя в благотворительной деятельности.

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