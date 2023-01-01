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1 час назад

Вайкуле вышла на сцену в парике «под Пугачеву»

Ирина Лебедева

Лайма Вайкуле на одном из последних концертов сменила имидж. Певица вышла на сцену в пышном парике, похожем на те, которые любит Алла Пугачева. Лайма по-прежнему осталась блондинкой, но обычно ее прически были гораздо более строгими.

Вайкуле вышла на сцену в парике «под Пугачеву»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет СтарХит, из-за лечения онкологического заболевания в последнее время 68-летняя Вайкуле носила платки, а недавно рассталась с головными уборами и появилась на публике с короткой стрижкой.

Ранее советская и латвийская певица Лайма Вайкуле столкнулась с неприятным казусом на выступлении, которое прошло в Одессе. По словам знаменитости, она могла погибнуть из-за халатного отношения со стороны работников-монтажников.

«Поставили так сцену, — а она была многоэтажная, что перебили провод световой. А это 300 с чем-то вольт — очень много. Я взялась за поручень сцены и вдруг понимаю, что меня бьет током», - рассказала певица.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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