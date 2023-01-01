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21 минуту назад

Украинские хейтеры обрушились на Повалий за выступление на новогоднем огоньке

Ирина Лебедева

Таисия Повалий приняла участие в съемках российской новогодней телепрограммы «Голубой огонек». Певица исполнила песню «Червона рута» на украинском языке. Программа вышла в эфир в ночь на 1 января.

Хейтеры обрушились на Повалий за выступление на новогоднем огоньке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователи украинского сегмента социальных сетей, а также национальные средства массовой информации набросились на Повалий. На звезду обрушился шквал критики и оскорблений – рассказывает «Московский Комсомолец».

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Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий попали под санкции со стороны украинского президента Владимира Зеленского. В результате они могут потерять на Украине элитную недвижимость, пишет портал «СтарХит».

Согласно указу, звезды не смогут распоряжаться денежными средствами и имуществом, которое осталось на Украине.

Таисия Повалий оставила на родине усадьбу и трехэтажный особняк. Судьба недвижимости в настоящее время неизвестна.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Владимир Зеленский,
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