Хейтеры обрушились на Повалий за выступление на новогоднем огоньке

Таисия Повалий приняла участие в съемках российской новогодней телепрограммы «Голубой огонек». Певица исполнила песню «Червона рута» на украинском языке. Программа вышла в эфир в ночь на 1 января.

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Пользователи украинского сегмента социальных сетей, а также национальные средства массовой информации набросились на Повалий. На звезду обрушился шквал критики и оскорблений – рассказывает «Московский Комсомолец».

Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий попали под санкции со стороны украинского президента Владимира Зеленского. В результате они могут потерять на Украине элитную недвижимость, пишет портал «СтарХит».

Согласно указу, звезды не смогут распоряжаться денежными средствами и имуществом, которое осталось на Украине.