В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
26 минут назад

Куклачев назвал способ обезопасить новогоднюю елку от кошек

Ирина Лебедева

Аналитический центр НАФИ опубликовал исследование на тему новогодних праздников и их влияния на домашних питомцев. В частности, речь шла о том, что многие владельцы кошек вынуждены идти на всяческие ухищрения, чтобы их любимцы не испортили главный новогодний атрибут и не пострадали сами.

Куклачев назвал способ обезопасить новогоднюю елку от кошек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опрос, проведенный аналитиками, показал, что 68% кошек в той или иной мере играют с елкой и елочными украшениями. У 55% хозяев питомцы проделывают это достаточно аккуратно. 13% столкнулись с неприятностями, а у 9% проблемы были серьезными – животные роняли и ломали елки, разбивали игрушки.

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев прокомментировал данные исследования и дал совет, как отучить кошку интересоваться елкой.

«Хотя кошки давно находятся рядом с человеком они, по своей сути, остались лесными охотниками. Их инстинкт — забираться на что-то высокое и смотреть оттуда на ситуацию. Естественно, елка — тот инструмент, который помогает забраться повыше и наблюдать», - объяснил он.

По словам дрессировщика, для того чтобы отучить кошку лазить на елку, следует застелить пространство перед деревцем чем-то сильно шуршащим.

«Это самый действенный совет, все остальное кошку не остановит. Если ей захотелось что-то сделать, она это сделает»», — рассказал дрессировщик.

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев поделился планами на встречу Нового года. Артист добровольно решил провести праздник в весьма необычном месте.

«Встретить Новый год я планирую в колонии"», - сказал Куклачев.

Он решил скрасить Новый год для заключенных детской колонии в Кировограде (Свердловская область).

«Я приезжаю к детям в заключении, которые совершили ошибки, поздравляю», - цитирует артиста РИА ФАН.

Шоу-бизнес,Дмитрий Куклачев,Юрий Куклачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители