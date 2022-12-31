Куклачев назвал способ обезопасить новогоднюю елку от кошек

Аналитический центр НАФИ опубликовал исследование на тему новогодних праздников и их влияния на домашних питомцев. В частности, речь шла о том, что многие владельцы кошек вынуждены идти на всяческие ухищрения, чтобы их любимцы не испортили главный новогодний атрибут и не пострадали сами.

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Опрос, проведенный аналитиками, показал, что 68% кошек в той или иной мере играют с елкой и елочными украшениями. У 55% хозяев питомцы проделывают это достаточно аккуратно. 13% столкнулись с неприятностями, а у 9% проблемы были серьезными – животные роняли и ломали елки, разбивали игрушки.

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев прокомментировал данные исследования и дал совет, как отучить кошку интересоваться елкой.

«Хотя кошки давно находятся рядом с человеком они, по своей сути, остались лесными охотниками. Их инстинкт — забираться на что-то высокое и смотреть оттуда на ситуацию. Естественно, елка — тот инструмент, который помогает забраться повыше и наблюдать», - объяснил он.

По словам дрессировщика, для того чтобы отучить кошку лазить на елку, следует застелить пространство перед деревцем чем-то сильно шуршащим.

«Это самый действенный совет, все остальное кошку не остановит. Если ей захотелось что-то сделать, она это сделает»», — рассказал дрессировщик.

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев поделился планами на встречу Нового года. Артист добровольно решил провести праздник в весьма необычном месте.

«Встретить Новый год я планирую в колонии"», - сказал Куклачев.

Он решил скрасить Новый год для заключенных детской колонии в Кировограде (Свердловская область).