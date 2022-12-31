Лоза объяснил, почему на его новогоднем столе будет простая пища

Юрий Лоза считает всю новогоднюю суету и пышные застолья совершенно неуместными, поскольку праздник приходится на время поста.
Композитор в беседе с журналистами ФАН сказал:
«У нас, православных, главный праздник — Рождество. Новый год же — начало года, но не такой праздник, когда все гуляют, потому что он стоит внутри поста, когда нельзя допускать возлияний, переборов с едой. Все это не приветствуется в пост. Так что все очень скромно, по-домашнему».
Лоза рассказал, что будет на праздничном столе у него дома.
«Все то же самое, что мы всегда едим в пост: рис без молока и мяса, что-то рыбное. Может быть, какие-то морепродукты, овощи», — объяснил он.
Также, по мнению барда, празднества и корпоративы неуместны на фоне актуальных событий в мире.
Ранее Певец Юрий Лоза в интервью e1 заявил, что не может причислить себя к «клану» рокеров, так как считает «Нашествие» плохим фестивалем. По мнению музыканта, жить внутри клана – значит, руководствоваться принципами его членов, а Лозе этого бы не хотелось.