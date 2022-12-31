Лоза объяснил, почему на его новогоднем столе будет простая пища

«У нас, православных, главный праздник — Рождество. Новый год же — начало года, но не такой праздник, когда все гуляют, потому что он стоит внутри поста, когда нельзя допускать возлияний, переборов с едой. Все это не приветствуется в пост. Так что все очень скромно, по-домашнему».