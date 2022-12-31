В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
37 минут назад

Лоза объяснил, почему на его новогоднем столе будет простая пища

Ирина Лебедева

Юрий Лоза считает всю новогоднюю суету и пышные застолья совершенно неуместными, поскольку праздник приходится на время поста.

Лоза объяснил, почему на его новогоднем столе будет простая пища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Композитор в беседе с журналистами ФАН сказал:

«У нас, православных, главный праздник — Рождество. Новый год же — начало года, но не такой праздник, когда все гуляют, потому что он стоит внутри поста, когда нельзя допускать возлияний, переборов с едой. Все это не приветствуется в пост. Так что все очень скромно, по-домашнему».

Лоза рассказал, что будет на праздничном столе у него дома.

«Все то же самое, что мы всегда едим в пост: рис без молока и мяса, что-то рыбное. Может быть, какие-то морепродукты, овощи», — объяснил он.

Также, по мнению барда, празднества и корпоративы неуместны на фоне актуальных событий в мире.

Ранее Певец Юрий Лоза в интервью e1 заявил, что не может причислить себя к «клану» рокеров, так как считает «Нашествие» плохим фестивалем. По мнению музыканта, жить внутри клана – значит, руководствоваться принципами его членов, а Лозе этого бы не хотелось.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители