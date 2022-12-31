В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Ургант появится на телевидении в новогоднюю ночь

Ирина Лебедева

Иван Ургант перестал появляться на экранах телевизоров с февраля 2022 года. Но в новогоднюю ночь российские телезрители все же увидят известного шоумена, правда, в ином амплуа.

Ургант появится на телевидении в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иван сыграл роль Карлсона в музыкальной сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», которую будет транслировать онлайн-кинотеатр KION, - информирует gazeta.ru. Это ремейк сказки, вышедшей на экраны в 1973 году.

В основу проекта легла одноименная пьеса Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского. Зрителям покажут историю о злодеях, которые похищают сказочных персонажей, но добро обязательно победит зло.

В «Мульти-Пульти» задействован немалый звездный состав. Там заняты Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и другие известные артисты.

На Первом Канале нашли замену телеведущим Ивану Урганту и Дмитрию Нагиеву в новогоднюю ночь в программе «Двадцать лет спустя».

«Праздничную атмосферу в эфире будут создавать Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев», - указано в сообщении телеканала.

Шоу-бизнес,Екатерина Березовская,Борис Савельев,Аркадий Хайт,Тимур Соловьев,Вадим Галыгин,Сергей Бурунов,Алексей Серебряков,Анна Щербакова,Ксения Раппопорт,Светлана Зейналова,Иван Ургант,Александр Петров,Виктория Исакова,Тимофей Трибунцев,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Максим Аверин,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Данила Козловский,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители