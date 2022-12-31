Ургант появится на телевидении в новогоднюю ночь

Иван Ургант перестал появляться на экранах телевизоров с февраля 2022 года. Но в новогоднюю ночь российские телезрители все же увидят известного шоумена, правда, в ином амплуа.
Иван сыграл роль Карлсона в музыкальной сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», которую будет транслировать онлайн-кинотеатр KION, - информирует gazeta.ru. Это ремейк сказки, вышедшей на экраны в 1973 году.
В основу проекта легла одноименная пьеса Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского. Зрителям покажут историю о злодеях, которые похищают сказочных персонажей, но добро обязательно победит зло.
В «Мульти-Пульти» задействован немалый звездный состав. Там заняты Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и другие известные артисты.
На Первом Канале нашли замену телеведущим Ивану Урганту и Дмитрию Нагиеву в новогоднюю ночь в программе «Двадцать лет спустя».
«Праздничную атмосферу в эфире будут создавать Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев», - указано в сообщении телеканала.