Богомолов рассказал о финансовом положении своего театра

«Радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам - театр выправил за три года свое финансовое положение, мощно развивается, с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры, и неуклонно растущие зарплаты - в частности, своими силами, на заработанные нами средства мы выплачиваем в декабре всем сотрудникам тринадцатую зарплату», - рассказал супруг Ксении Собчак.