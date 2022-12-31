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35 минут назад

Богомолов рассказал о финансовом положении своего театра

Ирина Лебедева

Константин Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Подводя итоги прошедшего года режиссер в микроблоге сообщил, что он был удачным – коллектив добился немалых успехов – как творческих, так и финансовых. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Богомолов рассказал о финансовом положении своего театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам - театр выправил за три года свое финансовое положение, мощно развивается, с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры, и неуклонно растущие зарплаты - в частности, своими силами, на заработанные нами средства мы выплачиваем в декабре всем сотрудникам тринадцатую зарплату», - рассказал супруг Ксении Собчак.

Но позднее, как сообщает «КП», информация о тринадцатой зарплате из поста Богомолова исчезла.

Московский театр «Новая опера» и Театр оперы и балета в Перми представят в апреле 2023 года премьеру оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в постановке Константина Богомолова. Об этом сообщает ТАСС.

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