Богомолов рассказал о финансовом положении своего театра

Константин Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Подводя итоги прошедшего года режиссер в микроблоге сообщил, что он был удачным – коллектив добился немалых успехов – как творческих, так и финансовых. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
«Радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам - театр выправил за три года свое финансовое положение, мощно развивается, с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры, и неуклонно растущие зарплаты - в частности, своими силами, на заработанные нами средства мы выплачиваем в декабре всем сотрудникам тринадцатую зарплату», - рассказал супруг Ксении Собчак.
Но позднее, как сообщает «КП», информация о тринадцатой зарплате из поста Богомолова исчезла.
Московский театр «Новая опера» и Театр оперы и балета в Перми представят в апреле 2023 года премьеру оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в постановке Константина Богомолова. Об этом сообщает ТАСС.