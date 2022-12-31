Киркоров перечислил «фанатично преданных профессии» артистов

Филипп Киркоров убежден, что звезд шоу-бизнеса, по-настояшему вкладывающих душу в свою работу, не так уж и много. Своим соображениями поп-король отечественной эстрады поделился с журналистами 5 Канала после премьеры зимнего ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
«Тех, кто вкладывает в шоу большие деньги, средства, эмоции, достаточно немного артистов. Таких фанатично преданных своей профессии, как Яна Рудковская, Женя Плющенко, как Таня Навка, как Дима Билан, Сережа Лазарев», - отметил певец.
Киркоров подчеркнул, что в шоу-бизнесе «выживают сильнейшие».
«Мы сегодня понимаем, что это очень тяжелый и ответственный труд. В первую очередь, труд, ну и талант от бога людей, которые вам дарят этот праздник. Ну и ваш покорный слуга».
Ранее Филипп Киркоров признался, что до сих пор живет по наставлению Аллы Пугачевой.
«Она мне в свое время давала много советов, наставлений. Как-то сказала: "Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!". Я эти слова запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», – признался он.