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24 минуты назад

Киркоров перечислил «фанатично преданных профессии» артистов

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров убежден, что звезд шоу-бизнеса, по-настояшему вкладывающих душу в свою работу, не так уж и много. Своим соображениями поп-король отечественной эстрады поделился с журналистами 5 Канала после премьеры зимнего ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Киркоров перечислил «фанатично преданных профессии» артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тех, кто вкладывает в шоу большие деньги, средства, эмоции, достаточно немного артистов. Таких фанатично преданных своей профессии, как Яна Рудковская, Женя Плющенко, как Таня Навка, как Дима Билан, Сережа Лазарев», - отметил певец.

Киркоров подчеркнул, что в шоу-бизнесе «выживают сильнейшие».

«Мы сегодня понимаем, что это очень тяжелый и ответственный труд. В первую очередь, труд, ну и талант от бога людей, которые вам дарят этот праздник. Ну и ваш покорный слуга».

Ранее Филипп Киркоров признался, что до сих пор живет по наставлению Аллы Пугачевой.

«Она мне в свое время давала много советов, наставлений. Как-то сказала: "Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!". Я эти слова запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», – признался он.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Яна Рудковская,Алла Пугачева,Евгений Плющенко,Филипп Киркоров,
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