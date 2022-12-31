Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустит новый альбом «Песни бардов», релиз состоится 31 декабря. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).