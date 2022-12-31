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1 час назад

Борис Гребенщиков выпустит новый альбом

Lenta.ru

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустит новый альбом «Песни бардов», релиз состоится 31 декабря. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Борис Гребенщиков выпустит новый альбом
Фото: ТАССТАСС

В сборник вошли песни Булата Окуджавы, Евгения Клячкина, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Александра Галича. Песни записаны под аккомпанемент акустической гитары.

«Пение этих песен сделало меня таким, какой я есть сейчас», — цитирует Гребенщикова газета «Коммерсантъ».

Осенью этого года Борис Гребенщиков презентовал альбом «Дом всех святых». На пластинке записаны песни «Не Выходи За Дверь», «Махамайя» и другие композиции.

Шоу-бизнес,Юрий Визбор,Булат Окуджава,Борис Гребенщиков,
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