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1 час назад

Киркоров назвал Даву тварью

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров посетил дом Insight People, где неожиданно для себя обнаружил исполнителя Даву. Киркоров сильно удивился и обозвал того «тварью». Об этом сообщает Popcake.tv.

Киркоров назвал Даву тварью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поначалу Киркоров поинтересовался, что здесь вообще забыл Дава. Блогер в ответ заметил, тоже является амбассадором Insight People.

«Да, ты вообще тварь! Мог бы и сказать, что ты давно в Insight», – сказал Киркоров.

Впрочем, исполнители явно находятся друг с другом в дружеских отношениях, и на Киркорова никто не обиделся.

Ранее Филипп Киркоров признался, что до сих пор живет по наставлению Аллы Пугачевой.

«Она мне в свое время давала много советов, наставлений. Как-то сказала: "Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!". Я эти слова запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», – признался он.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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