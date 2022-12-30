Киркоров назвал Даву тварью

Певец Филипп Киркоров посетил дом Insight People, где неожиданно для себя обнаружил исполнителя Даву. Киркоров сильно удивился и обозвал того «тварью». Об этом сообщает Popcake.tv.
Поначалу Киркоров поинтересовался, что здесь вообще забыл Дава. Блогер в ответ заметил, тоже является амбассадором Insight People.
«Да, ты вообще тварь! Мог бы и сказать, что ты давно в Insight», – сказал Киркоров.
Впрочем, исполнители явно находятся друг с другом в дружеских отношениях, и на Киркорова никто не обиделся.
Ранее Филипп Киркоров признался, что до сих пор живет по наставлению Аллы Пугачевой.
«Она мне в свое время давала много советов, наставлений. Как-то сказала: "Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!". Я эти слова запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», – признался он.