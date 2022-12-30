В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
46 минут назад

Сергей Зверев рассказал, как пил водку с Пугачевой

Елена Прошина

Стилист Сергей Зверев рассказал, как пил водку с певицей Аллой Пугачевой. Об этом он признался в интервью Алёне Жигаловой.

Сергей Зверев рассказал, как пил водку с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зверева, Пугачёва угостила его особой, «целебной» водкой, которой «нигде в продаже не было», а также запретила закусывать.

«И состояние такое потрясающее наступило. Я все время в очках был, а тут зрение улучшилось. Ковер висел, я все фрагменты его в подробностях рассмотрел. И наливается третья рюмка тоже с горкой, немного салата можно на закуску», – поделился впечатлениями Зверев.

По признанию стилиста, после третьей рюмки он ощутил необыкновенную лёгкость, вспомнил стихи и почувствовал себя «как в раю».

Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в РФ

«Попили чай. Все вокруг в цветах, я как в раю был. В этом состоянии так интересно. Открыл нового себя, новую Аллу. Я теперь знаю, что такое рай», – подытожил он.

Ранее Зверев заявил, что его дружбу с Пугачевой разрушил Максим Галкин.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Сергей Зверев,Алла Пугачева,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители