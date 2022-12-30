Сергей Зверев рассказал, как пил водку с Пугачевой

Стилист Сергей Зверев рассказал, как пил водку с певицей Аллой Пугачевой. Об этом он признался в интервью Алёне Жигаловой.
По словам Зверева, Пугачёва угостила его особой, «целебной» водкой, которой «нигде в продаже не было», а также запретила закусывать.
«И состояние такое потрясающее наступило. Я все время в очках был, а тут зрение улучшилось. Ковер висел, я все фрагменты его в подробностях рассмотрел. И наливается третья рюмка тоже с горкой, немного салата можно на закуску», – поделился впечатлениями Зверев.
По признанию стилиста, после третьей рюмки он ощутил необыкновенную лёгкость, вспомнил стихи и почувствовал себя «как в раю».
«Попили чай. Все вокруг в цветах, я как в раю был. В этом состоянии так интересно. Открыл нового себя, новую Аллу. Я теперь знаю, что такое рай», – подытожил он.
Ранее Зверев заявил, что его дружбу с Пугачевой разрушил Максим Галкин.