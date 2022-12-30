Сергей Зверев рассказал, как пил водку с Пугачевой

«И состояние такое потрясающее наступило. Я все время в очках был, а тут зрение улучшилось. Ковер висел, я все фрагменты его в подробностях рассмотрел. И наливается третья рюмка тоже с горкой, немного салата можно на закуску», – поделился впечатлениями Зверев.