Инна Чурикова рассказала, как встретит Новый год

Актриса театра и кино Инна Чурикова рассказала ФАН, как она собирается встречать Новый год.

«Встречу отлично! Обязательно дома, но с товарищами и гостями», — рассказала она .

Чурикова отметила, что новогодняя ночь должна быть встречена «большим количеством всевозможных яств».

«Наша помощница планирует приготовить очень много интересных блюд. Думаю, стол будет полон очень вкусного», — призналась она.

Ранее главный внештатный специалист, гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва сообщила «Москве 24», что мясо и рыба на пару — одни из самых полезных блюд на новогоднем столе для пожилых людей.