Звезда Comedy Woman купила новую квартиру в Москве

Звезда программы Comedy Woman на телеканале ТНТ Надежда Сысоева купила новую квартиру в Москве. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актриса опубликовала несколько видео и показала, как вместе с друзьями заходит в новую квартиру. Она отметила, что ждала этот день 15 лет.

«Я москвичка. С новым годом!» — написала звезда в публикации.

Сысоева не уточнила, где именно находится жилье. В квартире пока нет отделки, актрисе предстоит делать ремонт. Особенностью новой недвижимости служит веранда, откуда открывается вид на город.