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18 минут назад

Звезда Comedy Woman купила новую квартиру в Москве

Lenta.ru

Звезда программы Comedy Woman на телеканале ТНТ Надежда Сысоева купила новую квартиру в Москве. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда Comedy Woman купила новую квартиру в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса опубликовала несколько видео и показала, как вместе с друзьями заходит в новую квартиру. Она отметила, что ждала этот день 15 лет.

«Я москвичка. С новым годом!» — написала звезда в публикации.

Сысоева не уточнила, где именно находится жилье. В квартире пока нет отделки, актрисе предстоит делать ремонт. Особенностью новой недвижимости служит веранда, откуда открывается вид на город.

Ранее российская актриса Татьяна Васильева рассказала, что собирается приобрести квартиру для своей младшей внучки Сарры, которая недавно появилась на свет. Она отметила, что подарила недвижимость практически всем своим родственникам, и теперь пришел черед самой младшей внучки.

Шоу-бизнес,Надежда Сысоева,Татьяна Васильева,
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