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9 минут назад

Дочь Киркорова раскрыла его любимое слово

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров посетил вместе с детьми премьеру пародийного фильма «СамоИрония судьбы!». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Дочь Киркорова раскрыла его любимое слово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь артиста Алла-Виктория рассказала о любимом слове Киркорова. Им оказалось «спорт». Девочка показала на плакат с отцом, где тот держит лыжи с одноименной надписью.

Также премьеру картины посетили такие звезды, как Ольга Бузова, Давид Манукян, Тимур Батрутдинов, Алена Водонаева, Денис Дорохов, Наташа Королева, Алсу, Михаил Галустян, Люся Чеботина, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Азамат Мусагалиев,Денис Дорохов,Тимур Батрутдинов,Наташа Королева,Гарик Мартиросян,Михаил Галустян,Алена Водонаева,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
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