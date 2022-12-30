Дочь Киркорова раскрыла его любимое слово

Певец Филипп Киркоров посетил вместе с детьми премьеру пародийного фильма «СамоИрония судьбы!». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Дочь артиста Алла-Виктория рассказала о любимом слове Киркорова. Им оказалось «спорт». Девочка показала на плакат с отцом, где тот держит лыжи с одноименной надписью.