Дочь Киркорова раскрыла его любимое слово

Певец Филипп Киркоров посетил вместе с детьми премьеру пародийного фильма «СамоИрония судьбы!». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Дочь артиста Алла-Виктория рассказала о любимом слове Киркорова. Им оказалось «спорт». Девочка показала на плакат с отцом, где тот держит лыжи с одноименной надписью.
Также премьеру картины посетили такие звезды, как Ольга Бузова, Давид Манукян, Тимур Батрутдинов, Алена Водонаева, Денис Дорохов, Наташа Королева, Алсу, Михаил Галустян, Люся Чеботина, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев.