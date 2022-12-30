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20 минут назад

Глюкоза подарила дочери часы Rolex за миллион рублей

Lenta.ru

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала реакцию детей на роскошные подарки в честь Нового года. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глюкоза подарила дочери подарок за миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитость опубликовала ролик, на котором продемонстрировала распаковку презентов, выбранных ею для дочерей Лидии и Веры Чистяковых. На размещенных кадрах видно, что 15-летний подросток получила от матери желанные часы люксового бренда Rolex Oyster Perpetual с зеленым циферблатом. Стоимость аналогичного изделия составляет более миллиона рублей.

В то же время 11-летняя Лидия стала обладательницей дизайнерской сумки черно-белого цвета, бренд и цена которых не раскрываются.

«Довольный человек №1 и счастливый человек номер №2», — подписала певица сторис в социальной сети.

Ранее Глюкозу раскритиковали в сети за съемку в откровенном образе. На размещенных кадрах певица предстала, сидя у окна с разведенными в стороны ногами.

Шоу-бизнес,Наталья Ионова,
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