Фоменко признался, что сочинял песни в неблагоприятных обстоятельствах

Сооснователь ретро-группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко признался, что иногда сочинять песни доводилось в неблагоприятных обстоятельствах. Об этом артист рассказал в интервью газете «Известия».

Музыкант признался, что далеко не все сентиментальные композиции создавались в романтической атмосфере. Более того, некоторые песни были написаны в очень суровых условиях.

«Например, "Арина-балерина" (там, где на завтрак кофе и малина, камин и аромат жасмина) был написан в армии, где-то на границе Норвегии, где я околевал от холода в сломанном автобусе, при температуре минус 25», — вспомнил артист.