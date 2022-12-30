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12 минут назад

Николай Фоменко сочинял песни во время службы в армии

Слово и Дело

Сооснователь ретро-группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко признался, что иногда сочинять песни доводилось в неблагоприятных обстоятельствах. Об этом артист рассказал в интервью газете «Известия».

Фоменко признался, что сочинял песни в неблагоприятных обстоятельствах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Музыкант признался, что далеко не все сентиментальные композиции создавались в романтической атмосфере. Более того, некоторые песни были написаны в очень суровых условиях.

«Например, "Арина-балерина" (там, где на завтрак кофе и малина, камин и аромат жасмина) был написан в армии, где-то на границе Норвегии, где я околевал от холода в сломанном автобусе, при температуре минус 25», — вспомнил артист.

Фоменко также признался, что у некоторых героинь его композиций были реальные прототипы. Однако кто именно — артист не уточнил.

Шоу-бизнес,Николай Фоменко,
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