Солиста Aerosmith обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Против солиста американской рок-группы Aerosmith и отца актрисы Лив Тайлер, Стивена Тайлера, возбудили уголовное дело по обвинению в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, сообщает Deadline.

По словам жертвы Джулии Холкомб, в период с 1973 по 1976 год она встречалась с фронтменом Aerosmith. На тот момент ей было 16 лет, а Тайлеру — 25.

В иске музыкант обвиняется в сексуализированном насилии, побоях и умышленном причинении морального вреда.

Согласно закону штата Калифорния, срок давности подобных дел был временно отменен для лиц, переживших насилие в детстве и подростковом возрасте. Также Холкомб рассказала, что в возрасте 17 лет забеременела от Тайлера, но музыкант вынудил ее сделать аборт, угрожая разорвать их отношения в случае, если она решит сохранить ребенка. Об этих отношениях публично рассказывал и сам рокер.