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22 минуты назад

Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Газета.Ruиещё 1

Против солиста американской рок-группы Aerosmith и отца актрисы Лив Тайлер, Стивена Тайлера, возбудили уголовное дело по обвинению в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, сообщает Deadline.

Солиста Aerosmith обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам жертвы Джулии Холкомб, в период с 1973 по 1976 год она встречалась с фронтменом Aerosmith. На тот момент ей было 16 лет, а Тайлеру — 25.

В иске музыкант обвиняется в сексуализированном насилии, побоях и умышленном причинении морального вреда.

Согласно закону штата Калифорния, срок давности подобных дел был временно отменен для лиц, переживших насилие в детстве и подростковом возрасте. Также Холкомб рассказала, что в возрасте 17 лет забеременела от Тайлера, но музыкант вынудил ее сделать аборт, угрожая разорвать их отношения в случае, если она решит сохранить ребенка. Об этих отношениях публично рассказывал и сам рокер.

В личных мемуарах он признавался, что "едва не женился на девочке-подростке", чьи родители одобрили их отношения и предлагали Тайлеру оформить временную опеку над их дочерью, чтобы его не обвинили в педофилии.

Шоу-бизнес,Стивен Тайлер,
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