Киркоров рассказал, почему сорвалась его свадьба с Азизой

Певец Филипп Киркоров рассказал о том, во что сегодня трудно поверить. По его словам, много лет назад он испытывал романтические чувства к своей коллеге Азизе. А ныне покойная мама поп-короля и вовсе верила в то, что ее сын может жениться на восточной красавице.
По словам Филиппа Бедросовича, он дружит с коллегой больше 30 лет, и их отношения не всегда были приятельскими.
"А раньше с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! - цитирует популярного исполнителя издание ProZvezd. - Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты, понимаете?".
По мнению Киркорова, свадьба не состоялась из-за того, что ему не удалось сойтись с Азизой характерами. Певица всегда "уплывала" от своего приятеля.
"Но я всегда знаю, что у меня есть такой друг, как она, - сказал также он. - Азиза может мне позвонить в любое время суток, даже ночью. Как и я ей. Она знает, что я — всегда рядом".