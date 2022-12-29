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10 минут назад

Киркоров рассказал, почему много лет назад сорвалась его свадьба с Азизой

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Певец Филипп Киркоров рассказал о том, во что сегодня трудно поверить. По его словам, много лет назад он испытывал романтические чувства к своей коллеге Азизе. А ныне покойная мама поп-короля и вовсе верила в то, что ее сын может жениться на восточной красавице.

Киркоров рассказал, почему сорвалась его свадьба с Азизой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Филиппа Бедросовича, он дружит с коллегой больше 30 лет, и их отношения не всегда были приятельскими.

"А раньше с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! - цитирует популярного исполнителя издание ProZvezd. - Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты, понимаете?".

По мнению Киркорова, свадьба не состоялась из-за того, что ему не удалось сойтись с Азизой характерами. Певица всегда "уплывала" от своего приятеля.

"Но я всегда знаю, что у меня есть такой друг, как она, - сказал также он. - Азиза может мне позвонить в любое время суток, даже ночью. Как и я ей. Она знает, что я — всегда рядом".

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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