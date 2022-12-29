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39 минут назад

Настя Ивлеева стала совладельцем бара в Москве

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева стала совладелицей бара в Москве. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Ивлеева стала совладельцем бара в Москве
Фото: mos.rumos.ru

Ивлеева откроет заведение вместе с совладельцем Феодальной сети баров Александром Пичугиным. Артистка и ресторатор зарегистрировали ООО «Блеск» 16 декабря. Блогерше принадлежит 20% компании, а Пичугину — 80. При регистрации указаны «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», «розничная торговля пищевыми продуктами и подача напитков».

Представители Ивлеевой подтвердили желание ведущей открыть бар. По словам источников, заведение будет в среднем ценовом сегменте. Бар планируют открыть летом 2023 года.

Ранее Ивлеева поцеловалась с мастером пикапа на съемках телешоу.

Шоу-бизнес,Александр Пичугин,
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