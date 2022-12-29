Кудрявцева заявила о нежелании жить со "старыми, жирными мужиками"

Телеведущая Лера Кудрявцева в разговоре с PROZvezd ответила хейтерам, которые критикуют ее за брак с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.
«Я замужем 10 лет. Какие только слухи о себе за это время не слышала. Меня, к примеру, критикуют за то, что у меня молодой муж. Даже не знаю, как к таким заявлениям относиться! Хотите, бабы, жить со старыми, жирными мужиками – ради бога! А я хочу с молодым и красивым!» — высказалась Кудрявцева.
Она также подчеркнула, что старается не реагировать на подобную критику. Телеведущая пошутила, что фанаты не дарят ей дорогие подарки, потому что Макаров негативно отнесется к такому проявлению внимания. Кудрявцева призналась, что они с супругом практически не ревнуют друг друга.
Ранее Кудрявцева показала 4-летнюю дочь от хоккеиста Макарова в образе принцессы.