Кудрявцева заявила о нежелании жить со "старыми, жирными мужиками"

«Я замужем 10 лет. Какие только слухи о себе за это время не слышала. Меня, к примеру, критикуют за то, что у меня молодой муж. Даже не знаю, как к таким заявлениям относиться! Хотите, бабы, жить со старыми, жирными мужиками – ради бога! А я хочу с молодым и красивым!» — высказалась Кудрявцева.