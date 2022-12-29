Петренко выплатил Климовой многомиллионный долг по алиментам

Актер Игорь Петренко выплатил рекордную сумму долга по алиментам в более чем 6 млн руб. бывшей супруге Екатерине Климовой. Об этом пишет «СтарХит».

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Актеры развелись еще в 2014 году. Какие-то время Петренко участвовал материально в жизни двух общий сыновей Матвея и Корнея, однако потом перестал помогать. Чтобы взыскать с бывшего долг, Климова обратилась в суд. Таким образом, общая задолженность по алиментам составила 6,242 млн рублей.

В настоящее время почти весь долг выплачен. Согласно базе ФССП России, на данный момент Петренко осталось выплатить всего 61,3 тыс. рублей.