Вайкуле рассказала, как едва не погибла в Одессе

«Поставили так сцену, — а она была многоэтажная, что перебили провод световой. А это 300 с чем-то вольт — очень много. В это время мы еще работали с проводными микрофонами. Я помню, что вышла и пела песню. У мены был такой образ… Я взялась за поручень сцены и вдруг понимаю, что меня бьет током. Я не понимала, что именно током, но чувствовала, что от происходящего глаза на лоб лезут!» — вспомнила исполнительница в шоу «Говорящие головы».