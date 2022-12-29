Вайкуле рассказала, как едва не погибла в Одессе

Во время концертов артистов может случиться всякое. Так, например, советская и латвийская певица Лайма Вайкуле столкнулась с неприятным казусом на выступлении, которое прошло в украинском городе Одесса.
По словам знаменитости, она могла погибнуть из-за халатного отношения со стороны работников-монтажников.
«Поставили так сцену, — а она была многоэтажная, что перебили провод световой. А это 300 с чем-то вольт — очень много. В это время мы еще работали с проводными микрофонами. Я помню, что вышла и пела песню. У мены был такой образ… Я взялась за поручень сцены и вдруг понимаю, что меня бьет током. Я не понимала, что именно током, но чувствовала, что от происходящего глаза на лоб лезут!» — вспомнила исполнительница в шоу «Говорящие головы».
Тогда Вайкуле откинула микрофон и интуитивно пошла к краю сцены.
«Я ни слова сказать не могу. Смотрю на клавишника, хочу, чтоб он меня поддержал — сказать не могу. Стала спускаться вниз по лестнице и постоянно думала: „Сердце, сердце, сердце“. Музыканты продолжали играть, потому что не понимали, что происходит. Ухожу в гримерку, и только потом мне рассказали, что это был дикий спазм. У меня был прокушен язык, щека… Просто мое сердце оказалось слишком сильным. Но был спазм всех мышц от удара током», — заявила артистка.
Однако Лайма решила не прерывать концерт и вернулась к публике, когда пришла в себя в гримерке.
«Из зала кто-то мне крикнул: „Лайма, мы за тебя боимся“. Мне казалось, что я так артистически все проделала, а они заметили, что произошло что-то», — заключила звезда.