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35 минут назад

«Пришлось нанимать адвокатов»: Денис Дорохов рассказал, как его чуть не посадили в тюрьму за изнасилование

Popcake.tv

Денис Дорохов регулярно рассказывает смешные истории, но на самом деле в его жизни случались и довольно опасные ситуации. Например, в шоу «Дела» он признался, что однажды его чуть не посадили в тюрьму за изнасилование.

Денис Дорохов рассказал, как его чуть не посадили в тюрьму за изнасилование
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Дело произошло в Астрахани. Он ехал по дороге и увидел девушку на трассе, которая стояла в рваной одежде и плакала. Дорохов предложил ей свою помощь довезти ее до дома и узнал, что девушку изнасиловали. Когда он довез ее, она предложила подняться с ней в квартиру, но Дорохов отказался и заявил, что ему ничего от нее не надо.

Девушка разозлилась, растегнула куртку, под которой был только лифчик, и начала кричать, что ее насилуют. Он выбежал из машины, чтобы вытащить ее и уехать. Девушка во время потасовки сломала Дорохову очки и ударила так, что пошла кровь.

Через год после этой ситуации Дорохову позвонила мама, ведь на нее была зарегистрирована машина, на которой он был в тот день. Дениса обвинили в изнасиловании. Девушка написала заявление, что в этом автомобиле к ней приставали.

«В итоге мы пришли в следственный комитет, рассказали всю историю, как это было. Это все закрылось как-то. Там несколько было походов, пришлось нанимать адвокатов», – рассказал Денис.

Шоу-бизнес,Денис Дорохов,Следственный комитет,
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