Денис Дорохов рассказал, как его чуть не посадили в тюрьму за изнасилование

Денис Дорохов регулярно рассказывает смешные истории, но на самом деле в его жизни случались и довольно опасные ситуации. Например, в шоу «Дела» он признался, что однажды его чуть не посадили в тюрьму за изнасилование.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Дело произошло в Астрахани. Он ехал по дороге и увидел девушку на трассе, которая стояла в рваной одежде и плакала. Дорохов предложил ей свою помощь довезти ее до дома и узнал, что девушку изнасиловали. Когда он довез ее, она предложила подняться с ней в квартиру, но Дорохов отказался и заявил, что ему ничего от нее не надо.

Девушка разозлилась, растегнула куртку, под которой был только лифчик, и начала кричать, что ее насилуют. Он выбежал из машины, чтобы вытащить ее и уехать. Девушка во время потасовки сломала Дорохову очки и ударила так, что пошла кровь.

Через год после этой ситуации Дорохову позвонила мама, ведь на нее была зарегистрирована машина, на которой он был в тот день. Дениса обвинили в изнасиловании. Девушка написала заявление, что в этом автомобиле к ней приставали.