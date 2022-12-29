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42 минуты назад

Влад Кадони попросил прощения у создателей "Дома-2" после ухода из проекта

Газета.Ru

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони попрощался с командой «Дома-2» после новости об уходе из проекта. Его слова цитирует StarHit.

Влад Кадони попросил прощения у создателей «Дома-2»
Фото: domkadoni/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)domkadoni/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Попрощаться лично шоумен не смог, поскольку недавно перенес операцию на позвоночнике и находится в больнице.

«Проекту процветания, а каждому из вас только счастья и только вперед. Простите за потраченные на меня нервы, если скажу, что я это ценю, совру», — говорит Кадони.

Телеведущий признался, что за время работы в проекте сблизился с некоторыми членами команды. По словам Кадони, некоторых на «Доме-2» он «полюбил до безумия».

Шоу-бизнес,Влад Кадони,
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