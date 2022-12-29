Влад Кадони попросил прощения у создателей «Дома-2»

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони попрощался с командой «Дома-2» после новости об уходе из проекта. Его слова цитирует StarHit.
Попрощаться лично шоумен не смог, поскольку недавно перенес операцию на позвоночнике и находится в больнице.
«Проекту процветания, а каждому из вас только счастья и только вперед. Простите за потраченные на меня нервы, если скажу, что я это ценю, совру», — говорит Кадони.
Телеведущий признался, что за время работы в проекте сблизился с некоторыми членами команды. По словам Кадони, некоторых на «Доме-2» он «полюбил до безумия».