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30 минут назад

Бузова ответила на вопрос о покинувших Россию артистах

Елена Прошина

Певица Ольга Бузова рассказала о том, как она относится к артистам, которые покинули Россию. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Бузова ответила на вопрос о покинувших Россию артистах
Фото: ТАССТАСС

«Я к ним не отношусь. Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда. В Москву переехала в 18 лет. И в мае у меня было совершеннолетие на ТВ – тоже 18. Москва сделала меня счастливой», – сказала Бузова.

Она добавила, что проживает в России и здесь же реализует своё творчество.

Бузова также рассказала, что очень любит праздновать Новый год. Певица поделилась планами на предстоящий праздник. После концерта в ресторане она собирается вернуться домой, чтобы исполнить традицию – под бой курантов написать желания на бумаге, поджечь и бросить в шампанское.

Ранее стало известно, что Бузова не стала приглашать родную сестру на новоселье из-за ссоры.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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