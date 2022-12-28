Бузова ответила на вопрос о покинувших Россию артистах

Певица Ольга Бузова рассказала о том, как она относится к артистам, которые покинули Россию. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Я к ним не отношусь. Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда. В Москву переехала в 18 лет. И в мае у меня было совершеннолетие на ТВ – тоже 18. Москва сделала меня счастливой», – сказала Бузова.
Она добавила, что проживает в России и здесь же реализует своё творчество.
Бузова также рассказала, что очень любит праздновать Новый год. Певица поделилась планами на предстоящий праздник. После концерта в ресторане она собирается вернуться домой, чтобы исполнить традицию – под бой курантов написать желания на бумаге, поджечь и бросить в шампанское.
Ранее стало известно, что Бузова не стала приглашать родную сестру на новоселье из-за ссоры.