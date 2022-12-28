Бузова ответила на вопрос о покинувших Россию артистах

«Я к ним не отношусь. Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда. В Москву переехала в 18 лет. И в мае у меня было совершеннолетие на ТВ – тоже 18. Москва сделала меня счастливой», – сказала Бузова.