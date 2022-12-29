Экс-солистка «Блестящих» может оказаться с детьми на улице

Бывший муж Ксении хочет отобрать у нее недвижимость.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Бывшая участница группы «Блестящие» Ксения Новикова в 2015 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. Но спустя три года супруги решили развестись.

И вот сейчас из-за бывшего мужа звезда может потерять свой дом, в котором живет с двумя сыновьями. Сорокин намерен отнять у Новиковой половину особняка, который она строила, находясь с ним в браке.

ъИск в суд мужчина подал еще в прошлом году. И за все время исполнительница успела вложить в недвижимость около 20 миллионов рублей.

Родители Ксении помогли ей со стартовым капиталом еще до свадьбы с Алексеем. А потом звезда строила дом на свои деньги. По словам певицы, в строительство экс-супруг не вложил ни копейки. Стоит отметить, в начале бизнесмен просил денежную компенсацию — половину стоимости, а это значило, что нужно было проводить оценку недвижимости. Поэтому суд не стал вникать в дело и просто разделил дом поровну.

«На момент развода была одна коробка. Не было газа, света, воды, адреса. Все это я делала после развода, уже своими силами. В основном дом строили на сбережения родителей и мои заработки. Но по факту мы начали строительство в браке», — поделилась Ксения беседе с Woman.ru.