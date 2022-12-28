Валерий Николаев рассказал о депрессии после смерти близких

Актер Валерий Николаев признался в шоу «Малахов», что столкнулся с депрессией.
Николаев рассказал, что угнетенное состояние настигло его после смерти отца в 2016 году. Его состояние ухудшилось после кончины близкой подруги. Артист отметил, что такие моменты необходимо обратиться за помощью к специалистам.
«Вот это состояние, когда ты гасишь в себе какие-то стрессовые вещи, оно накопилось. И друзья, которые оказались рядом, слава Богу, сказали: «Старик, тебе нужно обратиться к специалистам. К психологам, к неврологам, которые помогут тебе реабилитироваться, стабилизируют твое состояние. Выровняв его, уже пойдешь на поправку». Так и получилось», — поделился актер.
Ранее блогер Рома Желудь пожаловался на депрессию.