Валерий Николаев рассказал о депрессии после смерти близких

«Вот это состояние, когда ты гасишь в себе какие-то стрессовые вещи, оно накопилось. И друзья, которые оказались рядом, слава Богу, сказали: «Старик, тебе нужно обратиться к специалистам. К психологам, к неврологам, которые помогут тебе реабилитироваться, стабилизируют твое состояние. Выровняв его, уже пойдешь на поправку». Так и получилось», — поделился актер.