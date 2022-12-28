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19 минут назад

Валерий Николаев рассказал о депрессии после смерти близких

Газета.Ru

Актер Валерий Николаев признался в шоу «Малахов», что столкнулся с депрессией.

Валерий Николаев рассказал о депрессии после смерти близких
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Николаев рассказал, что угнетенное состояние настигло его после смерти отца в 2016 году. Его состояние ухудшилось после кончины близкой подруги. Артист отметил, что такие моменты необходимо обратиться за помощью к специалистам.

«Вот это состояние, когда ты гасишь в себе какие-то стрессовые вещи, оно накопилось. И друзья, которые оказались рядом, слава Богу, сказали: «Старик, тебе нужно обратиться к специалистам. К психологам, к неврологам, которые помогут тебе реабилитироваться, стабилизируют твое состояние. Выровняв его, уже пойдешь на поправку». Так и получилось», — поделился актер.

Ранее блогер Рома Желудь пожаловался на депрессию.

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