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24 минуты назад

Жену Мамаева осудили за уклонение от таможенных платежей из-за кольца на 9,5 млн рублей

Газета.Ru

Домодедовский суд вынес приговор жене бывшего игрока сборной России по футболу Павла Мамаева Надежде Санько за уклонение от уплаты таможенных платежей за провоз кольца за 9,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Суд вынес приговор жене Мамаева
Фото: nadihope__/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)nadihope__/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Женщина привезла помолвочное кольцо из Дубая, не задекларировав его и не заплатив таможенные платежи за ввоз в размере 3 млн рублей. Санько признана виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Суд назначил ей штраф 200 тыс. рублей и вернул кольцо.

Санько и Мамаев поженились в январе 2022 года. В июне у пары родился сын Тимофей. Ранее футболист был женат на Алане Мамаевой, с которой по-прежнему судится после развода. Пара была в браке на протяжении восьми лет и развелась в апреле 2021 года.

Мамаева ранее сообщала, что ее бывший муж сбежал от мобилизации в Турцию, но адвокат игрока опроверг эту информацию.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС), бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о переговорах о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

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