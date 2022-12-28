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50 минут назад

КП: Пугачева и Галкин сняли с продажи свой замок в Грязи

Газета.Ru

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин сняли с продажи замок в деревне Грязь осенью 2022 года из-за низкого спроса, пишет kp.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости Арину Лац.

"В начале весны этот замок был оценен экспертами в сумму от 1 до 10 млрд рублей: в стоимость входила земля, сам замок, учитывался внутренний дизайн дома. С тех пор многое изменилось. Теперь о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500–600 млн рублей", - заверила Лац.

Экс-депутат рассказал о планах Пугачевой вернуться в Россию ради продажи замка

По ее словам, в текущей ситуации среди россиян вряд ли найдется желающий купить этот дом даже за 500 млн рублей.

Лац убеждена, что продать особняк будет крайне сложно из-за его специфического дизайна, неохраняемой территории и "непрактичности" - особняк расположен в деревне, где нет ресторанов, магазинов и прочей характерной для элитных коттеджных поселков инфраструктуры.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что не скучает по уехавшей из России Пугачевой.

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