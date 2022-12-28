"В начале весны этот замок был оценен экспертами в сумму от 1 до 10 млрд рублей: в стоимость входила земля, сам замок, учитывался внутренний дизайн дома. С тех пор многое изменилось. Теперь о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500–600 млн рублей", - заверила Лац.