Отказавшаяся от России Нетребко объяснила, почему нынешний год «лучше, чем предыдущий»

По мнению певицы, 2021-й был полон «неясностью и предчувствием»
Анна Нетребко еще несколько месяцев назад была российской оперной дивой, которая смогла покорить зарубежные сцены. Однако февральские события изменили ситуацию.
Так, летом Нетребко сделала серьезный выбор — она решила разорвать все связи с Россией, чтобы иметь возможность выступать за рубежом. А сейчас артистка подвела итоги уходящего года.
Несмотря на то что для Анны 2022 год оказался непростым, она смогла найти в нем свои плюсы. По мнению певицы, этот год выдался лучше, чем предыдущий.
«Конец года застает нас в раздумьях, как всегда. И должна сказать — что не смотря на все ураганы, пронесшиеся надо мной — этот год был очень хорошим! Он был лучше, чем предыдущий, оставивший неясность и предчувствие. Теперь предчувствия нет — есть елка и лестница! Платье погладим, бусы наденем и вперед. С наступающим!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила звезда в личном блоге.