Отказавшаяся от России Нетребко объяснила, почему нынешний год «лучше, чем предыдущий»

«Конец года застает нас в раздумьях, как всегда. И должна сказать — что не смотря на все ураганы, пронесшиеся надо мной — этот год был очень хорошим! Он был лучше, чем предыдущий, оставивший неясность и предчувствие. Теперь предчувствия нет — есть елка и лестница! Платье погладим, бусы наденем и вперед. С наступающим!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила звезда в личном блоге.