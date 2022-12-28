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23 минуты назад

Отказавшаяся от России Нетребко объяснила, почему нынешний год «лучше, чем предыдущий»

WomanHit.ru

По мнению певицы, 2021-й был полон «неясностью и предчувствием»

Отказавшаяся от России Нетребко объяснила, почему нынешний год «лучше, чем предыдущий»
Фото: соцсетисоцсети

Анна Нетребко еще несколько месяцев назад была российской оперной дивой, которая смогла покорить зарубежные сцены. Однако февральские события изменили ситуацию.

Так, летом Нетребко сделала серьезный выбор — она решила разорвать все связи с Россией, чтобы иметь возможность выступать за рубежом. А сейчас артистка подвела итоги уходящего года.

Несмотря на то что для Анны 2022 год оказался непростым, она смогла найти в нем свои плюсы. По мнению певицы, этот год выдался лучше, чем предыдущий.

«Конец года застает нас в раздумьях, как всегда. И должна сказать — что не смотря на все ураганы, пронесшиеся надо мной — этот год был очень хорошим! Он был лучше, чем предыдущий, оставивший неясность и предчувствие. Теперь предчувствия нет — есть елка и лестница! Платье погладим, бусы наденем и вперед. С наступающим!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила звезда в личном блоге.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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