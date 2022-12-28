Вупи Голдберг оправдалась за скандальные заявления о Холокосте

Актриса Вупи Голдберг принесла извинения за свои недавние высказывания относительно Холокоста. Ее слова цитирует The Hollywood Reporter.
Ранее артистка заявила, что не считает евреев расой, поэтому не может назвать фашистов расистами.
"Я считаю, что Холокост был связан с расой, и мне до сих пор так же жаль, как и тогда, что я расстроила и разозлила людей. Еще раз приношу свои искренние извинения, особенно всем, кто подумал, что это свежий взгляд на тему", - оправдалась Голдберг.
Актриса объяснила, что ее заявление истолковали неверно, поскольку она обсуждала с журналистами интервью, вышедшее в феврале, где она говорила о Холокосте.
"В это время растущего антисемитизма я хочу быть предельно ясной, когда говорю, что я всегда была и буду за еврейский народ", - заявила она.