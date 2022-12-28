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32 минуты назад

Вупи Голдберг оправдалась за скандальные заявления о Холокосте

Газета.Ru

Актриса Вупи Голдберг принесла извинения за свои недавние высказывания относительно Холокоста. Ее слова цитирует The Hollywood Reporter.

Вупи Голдберг оправдалась за скандальные заявления о Холокосте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее артистка заявила, что не считает евреев расой, поэтому не может назвать фашистов расистами.

"Я считаю, что Холокост был связан с расой, и мне до сих пор так же жаль, как и тогда, что я расстроила и разозлила людей. Еще раз приношу свои искренние извинения, особенно всем, кто подумал, что это свежий взгляд на тему", - оправдалась Голдберг.

Актриса объяснила, что ее заявление истолковали неверно, поскольку она обсуждала с журналистами интервью, вышедшее в феврале, где она говорила о Холокосте.

"В это время растущего антисемитизма я хочу быть предельно ясной, когда говорю, что я всегда была и буду за еврейский народ", - заявила она.

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