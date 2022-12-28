Вупи Голдберг оправдалась за скандальные заявления о Холокосте

"Я считаю, что Холокост был связан с расой, и мне до сих пор так же жаль, как и тогда, что я расстроила и разозлила людей. Еще раз приношу свои искренние извинения, особенно всем, кто подумал, что это свежий взгляд на тему", - оправдалась Голдберг.