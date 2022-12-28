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7 минут назад

«Не выходил на связь»: жена Пономаренко о реакции Петросяна на болезнь юмориста

Елена Прошина

Супруга юмориста Александра Пономаренко, скончавшегося недавно от рака, Анна в интервью «Комсомольской правде» рассказала, кто помогал ему перед смертью.

«Не выходил на связь»: жена Пономаренко о реакции Петросяна на болезнь юмориста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, узнав о болезни, многие друзья помогали, а брат-близнец Пономаренко и вовсе влез в долги.

«Мужу требовались лекарства и средства на содержание. Просто элементарно деньги на жизнь. Нам собрали деньги, да, но на серьезное лечение их не хватило. Люди присылали, кто сколько мог», — поделилась она.

Благодаря поклонникам, семья собрала 250 тысяч рублей, однако этого не хватило на лечение в Европе, где нужен был депозит в 300 тысяч евро. Анна также добавила, что некоторые коллеги очень тяжело восприняли новость о болезни мужа, но были и те, кто даже не откликнулся.

«Петросян не выходил на связь. А вот юморист Геннадий Ветров тяжело воспринял новости, он навзрыд рыдал в трубку. Он щедро помогал», — заявила Анна.

Напомним, звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко скончался 24 декабря после продолжительной борьбы с онкологией.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,Геннадий Ветров,
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