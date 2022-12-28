«Не выходил на связь»: жена Пономаренко о реакции Петросяна на болезнь юмориста

«Мужу требовались лекарства и средства на содержание. Просто элементарно деньги на жизнь. Нам собрали деньги, да, но на серьезное лечение их не хватило. Люди присылали, кто сколько мог», — поделилась она.

Благодаря поклонникам, семья собрала 250 тысяч рублей, однако этого не хватило на лечение в Европе, где нужен был депозит в 300 тысяч евро. Анна также добавила, что некоторые коллеги очень тяжело восприняли новость о болезни мужа, но были и те, кто даже не откликнулся.