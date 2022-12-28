«Столкнулась по глупости»: Федункив рассказала, как ее избивал бывший партнер

Марина Федункив не один год состояла в абьюзивных отношениях. Она нашла в себе силы рассказать об этом только после того, как начала жизнь с чистого листа. Женщина старалась молчать об этом, так как считала это чем-то постыдным.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

По словам Марины, она «столкнулась с абьзом по глупости». Она была уверена, что все это – временное явление, которое скоро обязательно закончится. Мужчина не только поднимал на нее руку, но еще и унижал морально.

Марина считает, что не говорила об этом раньше, так как не хотела, чтобы близкие переживали за нее. Более того, ей бы не позволили продолжать отношения с этим человеком. После расставания с абьюзером Марина считала, что никому уже будет не нужна. Однако она встретила свое счастье в 50 лет. Марина вышла замуж за итальянца, и он делает все, чтобы звезда себя хорошо чувствовала.