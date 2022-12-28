Внук Боба Марли умер на 32-м году жизни

Регги-музыкант Джозеф Марли, известный под псевдонимом Jo Mersa, скончался от приступа астмы. Как пишет Daily Mail, он был найден без сознания в машине. Джозеф — сын Стивена Марли, также известного регги-музыканта и продюсера. Последний — восьмикратный обладатель премии «Грэмми»: трижды как сольный исполнитель, дважды как продюсер альбомов младшего брата Дэмиана и ещё три раза как участник группы своего старшего брата Зигги Ziggy Marley & The Melody Makers. Джо Марли родился 12 марта 1991 года. Первые годы жизни провёл на Ямайке, затем переехал во Флориду. В 2014 году Джо выпустил мини-альбом под названием Comfortable, а в 2021 году вышла пластинка Eternal. Также он записал трек совместно с ямайской группой Morgan Heritage для её альбома Strictly Roots, который получил премию «Грэмми» как лучший регги-альбом.