Нетребко раскритиковали за фото с праздничным столом

Она — человек публичный, который представляет Россию, ее культурную часть, может быть, даже наследие. Ей нужно быть аккуратнее. Нужно вести себя сдержаннее <...>. А не как Филипп Киркоров, который поехал в Америку и закупается там в модных магазинах, будто бы ничего не происходит, и радуется жизни. Нужно определиться и вести себя скромнее, — сказал Рудченко.