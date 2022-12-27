Новый особняк Газманова оценили в $4 млн

Ранее в СМИ сообщалось, что у Газманова также есть квартира в городе Юрмала в Латвии, а также вилла в Италии. В октябре Газманов объяснил, почему не может продать квартиру в Латвии. Артист рассказал, что не может найти покупателя. По словам музыканта, в квартире осталось несколько важных для него вещей, забрать которые пока нет возможности.