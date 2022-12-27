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18 минут назад

Новый особняк Газманова оценили в $4 млн

Газета.Ru

Риелтор Татьяна Вавилова оценила в беседе с BLITZ+ стоимость нового особняка певца Олега Газманова.

Новый особняк Газманова оценили в $4 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вавилова заявила, что Газманов потратил на дом $4-6 млн. Двухэтажный особняк с мансардой, панорамными окнами и видом на лес находится в Подмосковье.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Газманова также есть квартира в городе Юрмала в Латвии, а также вилла в Италии. В октябре Газманов объяснил, почему не может продать квартиру в Латвии. Артист рассказал, что не может найти покупателя. По словам музыканта, в квартире осталось несколько важных для него вещей, забрать которые пока нет возможности.

Шоу-бизнес,Татьяна Вавилова,Олег Газманов,
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