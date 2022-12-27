Ягудин шокировал россиян после скандала с Трусовой

Между Алексеем Ягудиным и фигуристкой Александрой Трусовой разгорелся скандал! Спортсмен нелицеприятно высказался о прокатной программе девушки, после чего та затаила обиду.
Татьяна Тарасова согласилась с Алексеем. После этого отец Александры обратился к руководству Первого канала и попросил отстранить Тарасову и Ягудина от соревнований, в которых будет участвовать его дочь.
Закончилось все тем, что Саша появилась перед журналистами без фирменного логотипа «первой кнопки» — многие сделали вывод, что девушка разорвала отношения с телеканалом.
А тем временем в Сети появилась еще одна подробность, которая удивила многих.
Алексей Ягудин дал интервью Лауре Джугелия, где в конце ответил на быстрые вопросы. Ведущая поинтересовалась, о чем мечтает Олимпийский чемпион.
«Умереть очень быстро!» — не думая, выдал Алексей.
Интернет-пользователи были в шоке от мрачных мыслей спортсмена:
«Неужели его так скандал с Трусовой довел до ручки?»,
«Алексей, пожалуйста, не думайте о плохом. Нужно настраивать себя на позитив»,
«Разумная мысль, кстати!»,
«Ой. Неожиданное признание получилось. Я удивилась даже»,
«Всегда нравился Ягудин — очень простой и умный мужчина, каких немного сейчас»,
«Поражена! Думала, начнет говорить о квадратных метрах, автомобилях, а он выдал такое…».