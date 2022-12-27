Ягудин шокировал россиян после скандала с Трусовой

Между Алексеем Ягудиным и фигуристкой Александрой Трусовой разгорелся скандал! Спортсмен нелицеприятно высказался о прокатной программе девушки, после чего та затаила обиду.

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Татьяна Тарасова согласилась с Алексеем. После этого отец Александры обратился к руководству Первого канала и попросил отстранить Тарасову и Ягудина от соревнований, в которых будет участвовать его дочь.

Закончилось все тем, что Саша появилась перед журналистами без фирменного логотипа «первой кнопки» — многие сделали вывод, что девушка разорвала отношения с телеканалом.

А тем временем в Сети появилась еще одна подробность, которая удивила многих.

Алексей Ягудин дал интервью Лауре Джугелия, где в конце ответил на быстрые вопросы. Ведущая поинтересовалась, о чем мечтает Олимпийский чемпион.

«Умереть очень быстро!» — не думая, выдал Алексей.

Интернет-пользователи были в шоке от мрачных мыслей спортсмена: