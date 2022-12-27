Билан рассказал об особом отношении к животным

«Мне хочется быть нужным, и если меня куда-то зовут популяризировать какие-то вещи, я отменяю [концерты] и направляюсь туда обязательно. С кошачьими приютами у меня связано много личных историй, которые до сих пор не заканчиваются. Кошки – это моя большая такая отдушина», — заверил Билан.