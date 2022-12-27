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9 минут назад

Дима Билан рассказал об особом отношении к животным

Газета.Ru

Певец Дима Билан в разговоре с «Пятым каналом» назвал кошек своих большой отдушиной. По его словам, он даже иногда отменяет концерты, чтобы помочь питомникам или другим организациям.

Билан рассказал об особом отношении к животным
Фото: газета.ругазета.ру

«Мне хочется быть нужным, и если меня куда-то зовут популяризировать какие-то вещи, я отменяю [концерты] и направляюсь туда обязательно. С кошачьими приютами у меня связано много личных историй, которые до сих пор не заканчиваются. Кошки – это моя большая такая отдушина», — заверил Билан.

Он также напомнил, что поддерживает тигрицу Мирославу из Московского зоопарка. Недавно ей сделали операцию для борьбы с катарактой обоих глаз. Билан признался, что обладает «почетным» четвертым уровнем поддержки Мирославы.

«Люди – прекрасные создания, конечно, но животные – совершенно ничего не сделали на этой планете плохого, поэтому к ним какое-то знаете у меня особое отношение и пиетет», — резюмировал Билан.

Ранее Билан признался, что верит в судьбу и астрологию.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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