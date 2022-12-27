Киркоров раскричался на съемках фильма «СамоИрония судьбы!»

Филипп Киркоров устроил настоящий переполох на съемках юмористического фильма-пародии «СамоИрония судьбы!». Артисту пришлось перебороть свой страх ради эффектной сцены. Об этом пишет портал «Слово и дело».
Картина «СамоИрония судьбы!» еще не вышла в эфир, а уже успела наделать много шума и собрать волну критики. Больше всех досталось Филиппу Киркорову, который задействован в роли Ипполита. Но, как оказалось, самому певцу пришлось не просто на съемках. Дело в том, что артист до ужаса боится рептилий, но по сюжету в одной из сцен ему надо было держать в руках игуану.
«И вот он должен открыть дверь грузчикам-танцорам, при этом в руках он должен держать настоящую живую игуану. Выносят огромную игуану в бриллиантовом ошейнике, и Филипп начинает кричать! Оказывается, его об этом не предупредили, а он до жути боится ящериц и змей!» — рассказал креативный продюсер ленты Андрей Шелков.
Перебороть страх и сняться с игуаной артист смог только ради своих детей, которые питают особую любовь к рептилиям.
«Сама игуана не пострадала, Филипп даже ни разу не сказал ей: "You want a scandal now?!"», —заметил продюсер.
Напомним, ранее стало известно, что дочь Киркорова Алла-Виктория снялась в предновогоднем выпуске популярного телевизионного проекта «Вундеркинды». Во время съемок ей предстояло угадать какими экстраординарными способностями и талантами обладают звездные участники. В рамках программы Алла-Виктория Киркорова поделилась с присутствующими своими творческими планами на будущее. Так, девочка призналась, что хочет стать дизайнером интерьеров.