Киркоров раскричался на съемках фильма «СамоИрония судьбы!»

Картина «СамоИрония судьбы!» еще не вышла в эфир, а уже успела наделать много шума и собрать волну критики. Больше всех досталось Филиппу Киркорову, который задействован в роли Ипполита. Но, как оказалось, самому певцу пришлось не просто на съемках. Дело в том, что артист до ужаса боится рептилий, но по сюжету в одной из сцен ему надо было держать в руках игуану.