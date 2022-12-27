Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

«Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерн и Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так», — заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.