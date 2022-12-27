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51 минуту назад

Регина Тодоренко появилась на публике в платье с глубоким вырезом

Мослента

В платье с глубоким вырезом появилась на публике телеведущая Регина Тодоренко. Звезда пришла в откровенном наряде на 20-летие журнала Hello! и опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тодоренко появилась на публике в платье с глубоким вырезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущая появилась в облегающем длинном платье темно-коричневого цвета с вырезом до пупка. Образ звезда дополнила тканевым чокером, золотыми браслетами и укладкой с локонами.

«Шикарная», «Наша красотка!», «Как всегда прекрасна!» — оценили наряд Тодоренко подписчики.

Некоторые раскритиковали образ знаменитости.

соцсети

«Платье-то не фонтан... Цвет не твой», «Наймите стилиста», «Уберите из гардероба такие ужасные платья», — написали они.

Ранее пользователей сети восхитил образ певицы Ольги Серябкиной в платье с глубоким декольте. На серии снимков артистка позирует в черном платье на тонких лямках с широким вырезом на спине.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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