В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
56 минут назад

Филипп Киркоров раскричался на съемках «СамоИронии судьбы!» из-за игуаны

Слово и Дело

Фильм «СамоИрония судьбы!» был создан в максимально короткие сроки. Несмотря на то, что съемочный процесс уложился в два месяца, отснятого материала хватит еще на одно кино, в которое можно включить не вошедшие дубли, например, с криками Филиппа Киркорова. Подробнее об этом в интервью «Слово и Дело» рассказал креативный продюсер ленты Андрей Шелков.

Киркоров раскричался на съемках фильма «СамоИронии судьбы!»
Фото: слово и делослово и дело

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров исполнил в новогодней ленте роль Ипполита. Для съемок одной из сцен артисту пришлось перебороть свой страх, однако сдержать первых эмоций он не смог.

Киркорову по сюжету нужно было забрать свои вещи из квартиры Нади, но, помимо роскошных костюмов с перьями и украшенных камнями и стразами предметов, Филиппу нужно было взять в руки игуану.

«И вот он должен открыть дверь грузчикам-танцорам, при этом в руках он должен держать настоящую живую игуану. Выносят огромную игуану в бриллиантовом ошейнике, и Филипп начинает кричать! Оказывается, его об этом не предупредили, а он до жути боится ящериц и змей!» — рассказал Шелков.

Перебороть страх и сняться с игуаной артист смог только ради своих детей, которые питают любовь к рептилиям.

«Сама игуана не пострадала, Филипп даже ни разу не сказал ей: "You want a scandal now?!"», — шутливо заметил продюсер.

После этого случая Киркоров был готов на все на съемках.

Шоу-бизнес,Андрей Шелков,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители