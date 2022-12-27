Киркоров раскричался на съемках фильма «СамоИронии судьбы!»

Фильм «СамоИрония судьбы!» был создан в максимально короткие сроки. Несмотря на то, что съемочный процесс уложился в два месяца, отснятого материала хватит еще на одно кино, в которое можно включить не вошедшие дубли, например, с криками Филиппа Киркорова. Подробнее об этом в интервью «Слово и Дело» рассказал креативный продюсер ленты Андрей Шелков.

Фото: слово и дело слово и дело

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров исполнил в новогодней ленте роль Ипполита. Для съемок одной из сцен артисту пришлось перебороть свой страх, однако сдержать первых эмоций он не смог.

Киркорову по сюжету нужно было забрать свои вещи из квартиры Нади, но, помимо роскошных костюмов с перьями и украшенных камнями и стразами предметов, Филиппу нужно было взять в руки игуану.

«И вот он должен открыть дверь грузчикам-танцорам, при этом в руках он должен держать настоящую живую игуану. Выносят огромную игуану в бриллиантовом ошейнике, и Филипп начинает кричать! Оказывается, его об этом не предупредили, а он до жути боится ящериц и змей!» — рассказал Шелков.

Перебороть страх и сняться с игуаной артист смог только ради своих детей, которые питают любовь к рептилиям.

«Сама игуана не пострадала, Филипп даже ни разу не сказал ей: "You want a scandal now?!"», — шутливо заметил продюсер.