Алла Пугачева намерена прилететь в Россию, чтобы совершить сделку по продаже замка в Подмосковье. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков.
По его словам, певица никому не верит, поэтому не может переложить на кого-то эти обязанности. Покупатель на замок уже нашелся – он купил объект только потому что там «жила сама Пугачева».
«Он собирается устроить из него что-то вроде "аттракциона" - не жилой недвижимости, а коммерческой. При этом одно из условий – присутствие на сделке самой экс-певицы для подписания бумаг. Он хочет зафиксировать этот момент на камеру и фото – и объявить себя громко владельцем», - написал Худяков.
Он также добавил, что певице пришлось уступить в стоимости. Якобы замок продали за 650 млн рублей. Вдобавок ей придется заплатить налог 13%.
«При этом сделка будет заключена в рублях – и семья Пугачева-Галкин выручат за замок не так много, как хотелось. Сделка при этом предполагает 13% налога в доход государства, потому что Пугачева – резидент России. Была бы нерезидентом, заплатила бы все 30%. В общем, «замок» уходит по-дешевке», - отметил экс-депутат.
При этом он отметил, что как уверяют в окружении певицы, со временем она намерена вернуться обратно в Россию, но не сейчас.
«Похоже, певица собирается пережить вообще всех – и решит, что люди забудут, как она их обзывала «рабами» и «холопами». Той страны, где она была прославленной певицей, больше нет», - возмутился Худяков.