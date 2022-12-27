«При этом сделка будет заключена в рублях – и семья Пугачева-Галкин выручат за замок не так много, как хотелось. Сделка при этом предполагает 13% налога в доход государства, потому что Пугачева – резидент России. Была бы нерезидентом, заплатила бы все 30%. В общем, «замок» уходит по-дешевке», - отметил экс-депутат.