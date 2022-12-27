Дибров сделал неожиданное признание

«У меня паспорт всегда наготове был. А ну-ка когда-нибудь Гузеева скажет: "Я вас люблю молодой человек, пойдемте в ЗАГС". Но она этого не говорила никогда», — признался ведущий и в шутку задался вопросом, зачем же ему теперь носить с собой паспорт, когда у Гузеевой «все в порядке».