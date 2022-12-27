Дибров сделал неожиданное признание

Ведущий Дмитрий Дибров признался, что когда-то был влюблен в актрису и ведущую шоу «Давай поженимся!» Ларису Гузееву и даже хотел сыграть с ней свадьбу. Об этом сообщает портал «Вокруг ТВ».
Как говорится в публикации, знаменитости встретились за кулисами новогоднего шоу на Первом канале. Артисты вели непринужденную беседу, когда Дибров признался, что всегда носил с собой паспорт в надежде на свадьбу с Гузеевой.
«У меня паспорт всегда наготове был. А ну-ка когда-нибудь Гузеева скажет: "Я вас люблю молодой человек, пойдемте в ЗАГС". Но она этого не говорила никогда», — признался ведущий и в шутку задался вопросом, зачем же ему теперь носить с собой паспорт, когда у Гузеевой «все в порядке».
В ответ на это актриса назвала Диброва «своей любовью навсегда» и хорошо отозвалась об интеллектуальных способностях актера.
«Моя любовь Дибров навсегда. Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась», — сказала Гузеева.
Как пишет «Вокруг ТВ», ранее Дмитрий Нагиев в деталях рассказал о своих былых отношениях с Ларисой Гузеевой. Он признался, что они закрутили роман в юности, когда он еще учился на втором курсе театрального института. Нагиев отметил, что их связь была «вспышкой» — коротким, но ярким романом.