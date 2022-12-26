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1 час назад

Сергей Жигунов заявил, что Боярский вызывает у него "биполярное расстройство"

Газета.Ru

Актер Сергей Жигунов заявил в беседе с ФАН, что испытывает «биполярное расстройство» из-за коллеги Михаила Боярского.

Сергей Жигунов заявил, что Боярский вызывает у него "биполярное расстройство"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жигунов объяснил, что с одной стороны он является зрителем Боярского, а с другой — партнером. Актер назвал коллегу старшим товарищем, которого очень любит, как человека. «Не смею назвать другом, в силу разности возраста и масштаба актерского успеха. С другой стороны, конечно же, он для меня и герой многих фильмов моей юности», — рассказал артист.

Жигунов поздравил Боярского с 73-летием, пожелав долгих лет жизни. Также он заявил, что коллега – крупнейшая звезда периода, когда отечественное кино «было абсолютно великим».

Шоу-бизнес,Сергей Жигунов,Михаил Боярский,
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