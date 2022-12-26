Сергей Жигунов заявил, что Боярский вызывает у него "биполярное расстройство"

Жигунов объяснил, что с одной стороны он является зрителем Боярского, а с другой — партнером. Актер назвал коллегу старшим товарищем, которого очень любит, как человека. «Не смею назвать другом, в силу разности возраста и масштаба актерского успеха. С другой стороны, конечно же, он для меня и герой многих фильмов моей юности», — рассказал артист.