Сергей Жигунов заявил, что Боярский вызывает у него "биполярное расстройство"

Актер Сергей Жигунов заявил в беседе с ФАН, что испытывает «биполярное расстройство» из-за коллеги Михаила Боярского.
Жигунов объяснил, что с одной стороны он является зрителем Боярского, а с другой — партнером. Актер назвал коллегу старшим товарищем, которого очень любит, как человека. «Не смею назвать другом, в силу разности возраста и масштаба актерского успеха. С другой стороны, конечно же, он для меня и герой многих фильмов моей юности», — рассказал артист.
Жигунов поздравил Боярского с 73-летием, пожелав долгих лет жизни. Также он заявил, что коллега – крупнейшая звезда периода, когда отечественное кино «было абсолютно великим».