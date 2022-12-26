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1 час назад

Певец Данко сравнил покойного Шевченко со звездой на небе

Газета.Ruиещё 2

Певец Данко почтил память композитора Александра Шевченко в беседе с телеканалом «360».

Певец Данко сравнил покойного Шевченко со звездой на небе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Данко сравнил Шевченко со звездой на небе, назвав его талантливым и ярким человеком. По словам музыканта, композитора будет сильно не хватать.

«Его песни очень житейские. Я надеюсь, что они будут передаваться из уст в уста», — рассказал Данко.

О смерти Шевченко стало известно 26 декабря. Музыкант умер на 62-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Композитор работал с такими исполнителями, как Ирина Аллегрова, Алсу, Жасмин, группы «Зодчие» и «Дежа-вю».

Шоу-бизнес,Александр Шевченко,Ирина Аллегрова,
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