Белый рассказал о разрыве с друзьями после отъезда из РФ

Актер Анатолий Белый рассказал, что лишился друзей после своего отъезда из России в Израиль. Об этом пишет «СтарХит».
Летом Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России в Израиль. Артист объяснил свой отъезд тем, что долгое время находился в депрессии и эмоциональной подавленности из-за происходящих в стране и мире событий.
При этом Белый признался, что от него отвернулись близкие друзья, которых у него было очень мало.
«Я не умею дружить с большим количеством людей. Два-три друга мне достаточно, но я потерял их, конечно же. Есть очень близкие потери… есть практически кровная братская потеря», - заявил артист.
Ранее телеведущий Михаил Шац опубликовал фотографию посиделок знаменитостей, покинувших Россию и перебравшихся в Израиль. На снимке были запечатлены Алла Пугачева, Максим Виторган, Семен Слепаков, Софья Таюрская, Илья Прусикин. В сети уже высмеяли фото, отметив, что проживая в России эти знаменитости общались в разных кругах и даже близко не подходили друг к другу, а теперь встречаются, как добрые приятели.