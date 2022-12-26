Белый рассказал о разрыве с друзьями после отъезда из РФ

Актер Анатолий Белый рассказал, что лишился друзей после своего отъезда из России в Израиль. Об этом пишет «СтарХит».

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Летом Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России в Израиль. Артист объяснил свой отъезд тем, что долгое время находился в депрессии и эмоциональной подавленности из-за происходящих в стране и мире событий.

При этом Белый признался, что от него отвернулись близкие друзья, которых у него было очень мало.

«Я не умею дружить с большим количеством людей. Два-три друга мне достаточно, но я потерял их, конечно же. Есть очень близкие потери… есть практически кровная братская потеря», - заявил артист.