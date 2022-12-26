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14 минут назад

Моргенштерн рассказал о проблемах со здоровьем

Елена Прошина

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, признанный иноагентом в РФ, рассказал о проблемах со здоровьем на фоне отказа от алкоголя. Об этом пишет «Лента.ру».

Моргенштерн рассказал о проблемах со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, после того, как он узнал, что у него проблемы с печенью, решил бросить пить. На протяжении шести дней он не употреблял алкоголь и чувствовал себя очень плохо.

«Первые три-четыре дня был ад: я практически не спал, кошмары, параличи — кто шарит, тот понимает, насколько это трудный период», — рассказал певец, подчеркнув, что его иммунитет упал, из-за чего поднялась температура.

Он также добавил, что вынужден пить антибиотики, так как врачи нашли у него «какую-то болячку». Сейчас артист чувствует себя намного лучше.

«Иду на поправку, появились кубики, похудел на четыре килограмма, мощно начала работать голова. Короче, молодежь, я вас агитирую не бухать», - рассказал Алишер.

Ранее бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина прокомментировала пристрастие исполнителя к алкоголю. Она заявила, что это не дело поклонников, сколько пьет Алишер. При этом она подчеркнула, что ничего не может сделать с этим пристрастием.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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