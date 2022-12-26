Вайкуле на фоне скандала обратилась к поклонникам на русском языке

Певица Лайма Вайкуле неосторожно заявила, что они с Аллой Пугачёвой содержали весь Советский Союз - и теперь вынуждена оправдываться перед поклонниками. Вайкуле осудили как в России, так и в Латвии, где она сейчас находится. Однако обращение в социальных сетях певица всё же решила записать на русском языке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, по словам Лаймы Вайкуле, они вместе с Аллой Пугачёвой они заработали для СССР столько денег, что говорить стыдно. И хотя певица подчеркнула - главной на эстраде была Примадонна, свой вклад она тоже не оставила без внимания.

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После этого на Вайкуле обрушились коллеги и даже политики: дипломат Мария Захарова оставила по этому поводу едкий комментарий в Сети. В Латвии же депутаты и вовсе решили возбудить против певицы уголовное дело - за финансирование режима, который в этой стране сейчас считается оккупационным.

Лайма Вайкуле долгое время хранила в социальных сетях молчание, однако под Новый год всё же решила записать обращение. При этом, отмечает портал 7дней.ru, обратилась она к пользователям на русском, а не украинском или латышском языке:

Дорогие друзья, коллеги! Всех, кого я люблю, или кого я не очень люблю, всех, кто любит меня - я вас всех поздравляю с Рождеством! После Рождества пусть все ваши дни будут белыми, чистыми, светлыми и солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю.

Казалось бы, обычное поздравление с праздниками, но многие пользователи увидели в нём желание Лаймы Вайкуле смягчить последствия своего высказывания и задобрить поклонников. Пыталась Вайкуле сделать это или нет, но ей не удалось: аккаунт певицы в соцсетях полнится негативными комментариями.

А вы уже начали содержать Латвию? После вашего отъезда и отъезда Аллы Пугачёвой из России я имею право подать документы на выплаты по потере кормильца? Кого сейчас кормить будете? - иронизируют в Сети.

Интересно, что сейчас поздравление из соцсетей на русском языке пропало из аккаунта Лаймы Вайкуле. Осталось только поздравление с Рождеством на латышском. Сама Вайкуле это никак не объяснила.