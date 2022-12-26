В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
50 минут назад

Певица Лайма Вайкуле на фоне скандала обратилась к поклонникам на русском языке

2x2.su

Певица Лайма Вайкуле неосторожно заявила, что они с Аллой Пугачёвой содержали весь Советский Союз - и теперь вынуждена оправдываться перед поклонниками. Вайкуле осудили как в России, так и в Латвии, где она сейчас находится. Однако обращение в социальных сетях певица всё же решила записать на русском языке.

Вайкуле на фоне скандала обратилась к поклонникам на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, по словам Лаймы Вайкуле, они вместе с Аллой Пугачёвой они заработали для СССР столько денег, что говорить стыдно. И хотя певица подчеркнула - главной на эстраде была Примадонна, свой вклад она тоже не оставила без внимания.

Видео дня

Вайкуле назвала критиков Пугачевой «маленькой злой массой»

После этого на Вайкуле обрушились коллеги и даже политики: дипломат Мария Захарова оставила по этому поводу едкий комментарий в Сети. В Латвии же депутаты и вовсе решили возбудить против певицы уголовное дело - за финансирование режима, который в этой стране сейчас считается оккупационным.

Лайма Вайкуле долгое время хранила в социальных сетях молчание, однако под Новый год всё же решила записать обращение. При этом, отмечает портал 7дней.ru, обратилась она к пользователям на русском, а не украинском или латышском языке:

Дорогие друзья, коллеги! Всех, кого я люблю, или кого я не очень люблю, всех, кто любит меня - я вас всех поздравляю с Рождеством! После Рождества пусть все ваши дни будут белыми, чистыми, светлыми и солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю.

Казалось бы, обычное поздравление с праздниками, но многие пользователи увидели в нём желание Лаймы Вайкуле смягчить последствия своего высказывания и задобрить поклонников. Пыталась Вайкуле сделать это или нет, но ей не удалось: аккаунт певицы в соцсетях полнится негативными комментариями.

А вы уже начали содержать Латвию? После вашего отъезда и отъезда Аллы Пугачёвой из России я имею право подать документы на выплаты по потере кормильца? Кого сейчас кормить будете? - иронизируют в Сети.

Интересно, что сейчас поздравление из соцсетей на русском языке пропало из аккаунта Лаймы Вайкуле. Осталось только поздравление с Рождеством на латышском. Сама Вайкуле это никак не объяснила.

Впрочем, она в целом редко отвечает комментаторам в социальных сетях - а они продолжают Вайкуле обсуждать. В частности, в Сети сосредоточили внимание на нездоровом внешнем виде и поведении Лаймы Вайкуле. По информации портала 2x2.su, изменения во внешности певицы сильно потрясли её поклонников.

Шоу-бизнес,Мария Захарова,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители