Рудковская рассказала о мести ее семье

Российский продюсер Яна Рудковская вспомнила о скандале с несуществующей болезнью ее сына от фигуриста Евгения Плющенко Александра, сообщает «Пятый канал».

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В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой женщина заявила, что наследника целенаправленно оклеветали, чтобы отомстить его родителям. Ему намеренно приписали особенности развития, опубликовали в СМИ ложь и распространили ее в медиапространстве. Рудковская и Плющенко с детства начали превращать сына в знаменитость. Мальчик по примеру отца занялся фигурным катанием, выступал в масштабных шоу. Он также стал популярным блогером — за раскрутку страниц в соцсетях взялась Рудковская. Она же придумала псевдоним Гном Гномыч.

Два года назад Саша Плющенко подвергся настоящей травле. В СМИ говорили об отставании в развитии, негожем воспитании, синдроме Аспергера и других психических заболеваниях. Из-за скандальных публикаций мальчика стали дразнить в школе и на тренировках, он жил в постоянном стрессе.

«Люди взяли деньги, чтоб отомстить нашей семье. Это была заказная статья о том, что Гном Гномыч — больной, у него якобы какой-то синдром. Если он был бы особенным, мы бы этого не скрывали, но Саша — абсолютно нормальный ребенок», — заявила мать.